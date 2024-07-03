Semafor: Байден попытается проявить себя на саммите НАТО

Белый дом рассматривает предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне в качестве возможности для президента США Джо Байдена проявить себя с хорошей стороны после провальных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
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