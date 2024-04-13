Житель Новосибирска получил травмы головы от проходящего поезда

В пятницу, вечером в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что на платформе остановочного пункта Льнозавод в Тогучинском районе лежит человек с признаками травмирования подвижным составом.
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