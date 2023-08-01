Кудашов о Крикунове: «Его приглашение в «Динамо» – моя инициатива, для меня он тоже советник. Нам необходимо мнение авторитетного специалиста»

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73-летний специалист стал советником генерального директора московского клуба Сергея Сушко. Ранее он дважды возглавлял «Динамо» и выигрывал с клубом чемпионат России (2005 год) и Кубок европейских чемпионов (2006).