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«Случай с Куляком ярко демонстрирует, как по-хамски стали вести себя украинские спортсмены». Депутат Бурлаков о дисквалификации гимнаста

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков высказался о дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка. В марте на этапе Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего Фонд гимнастической этики (GEF) решил отстранить его на год.

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