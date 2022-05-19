«Случай с Куляком ярко демонстрирует, как по-хамски стали вести себя украинские спортсмены». Депутат Бурлаков о дисквалификации гимнаста

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков высказался о дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка. В марте на этапе Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего Фонд гимнастической этики (GEF) решил отстранить его на год.