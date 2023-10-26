МИД: Пока Запад не откажется от сдерживания России, диалог не возобновится

Диалог с Западом не возобновится до тех пор, пока он не откажется от политики сдерживания Москвы. Об этом заявил замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.