МИД: Пока Запад не откажется от сдерживания России, диалог не возобновится

Диалог с Западом не возобновится до тех пор, пока он не откажется от политики сдерживания Москвы. Об этом заявил замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.
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