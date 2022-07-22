В официальном инстаграме* герцогов Кембриджских опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия.
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