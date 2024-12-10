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Мода и Шоу-бизнес

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Мария Шейх рассказала, что до сих пор страдает от травмы головы

Мария Шейх рассказала, что до сих пор страдает от травмы головы

Мария Шейх рассказала, что до сих пор страдает от травмы головы. Об этом сообщает Леди Mail. Бывшая участница дуэта «2Маши» Мария Шейх в 2022 году получила серьезную травму головы — она упала после потери сознания.

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