Мария Шейх рассказала, что до сих пор страдает от травмы головы. Об этом сообщает Леди Mail. Бывшая участница дуэта «2Маши» Мария Шейх в 2022 году получила серьезную травму головы — она упала после потери сознания.
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