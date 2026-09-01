100-летний юбилей СПбГУП: праздник или пауза?

Фото: Встреча в научной библиотеке им.Д.Гранина СПбГУП 7 октября 2008 г. Рядом с В.Путиным Д.Гранин, В.
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