В Калининском районе Петербурга появится здание волейбольной академии на 5 тысяч зрителей

Его построит местный ВК «Зенит» при поддержке города В Калининском районе клуб «Зенит» построит большое здание волейбольной академии, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии