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Петербургский дневник

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В Калининском районе Петербурга появится здание волейбольной академии на 5 тысяч зрителей

В Калининском районе Петербурга появится здание волейбольной академии на 5 тысяч зрителей

Его построит местный ВК «Зенит» при поддержке города В Калининском районе клуб «Зенит» построит большое здание волейбольной академии, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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