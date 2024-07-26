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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лалович о недопуске россиян к Олимпиаде: «Критерии МОК и UWW отличались. Все, что мы могли, – создать условия для справедливых соревнований и отбора»

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Играм в Париже лидеров сборной России. После этого девять российских борцов, имевших допуск, отказались от участия в Олимпиаде.

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