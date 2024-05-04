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На дорогах бобры и ежи: водителей просят быть внимательными

На дорогах бобры и ежи: водителей просят быть внимательными

Лесные животные по весне в большом количестве стали выходить к людям. В группе «Сообщество Академгородка» в соцсети «ВКонтакте» 4 мая появилось предупреждение для автомобилистов: «Друзья, и особенно водители! Будьте осторожны в вечернее и ночное время, много замечено ежей в районе улиц Российская, Шатурская, которые перебегают дорогу».

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