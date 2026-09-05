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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эх, Милорад» «Ростов» отреагировал на решения ЭСК в пользу «Краснодара» роликом, где Мажич удаляет Кудряшова

«Ростов» в телеграме отреагировал на вердикт ЭСК, поддержавшей два решения арбитра Никиты Новикова в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

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