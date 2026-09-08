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Минсельхоз России отчитался о ходе уборки овощей

Минсельхоз России отчитался о ходе уборки овощей

Уборка идет практически во всех регионах, несмотря на непростые погодные условия в начале сезона Уборка овощей открытого грунта, несмотря на неблагоприятные погодные условия в начале сезона, идет в соответствии с показателями прошлого года.

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