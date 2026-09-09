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Мировое обозрение

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Кадыров призвал чеченцев не растить бороды и прекратить бездельничать

Кадыров призвал чеченцев не растить бороды и прекратить бездельничать

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых структур 9 сентября поднял неожиданно острую для республики тему: внешний вид молодежи, которая, по его словам, превратила религиозные атрибуты в моду, не имеющую отношения к реальной вере.

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