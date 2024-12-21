СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Украина является несостоявшимся государством, или failed state, как ее называют на Западе, уже более 10 лет – с переворота и антиконституционных выборов "президента" в 2014 году.
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