Бойцы ВСУ выступили за мирное соглашение с Россией из-за высоких потерь

Киеву необходимо договориться с Москвой, потому что потери украинских частей достаточно высоки. К подписанию мирного соглашения с РФ призвали в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель бойцы ВСУ, фрагмент репортажа опубликован на YouTube.
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