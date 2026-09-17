Палата представителей проголосовала за "драконовские" антироссийские санкции

Инициатива, автором которой выступал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), 7 августа одобрена сенатом США подавляющим большинством голосов, теперь документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.
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