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Виктория Листунова: «Надеемся, скоро выйдет вердикт по условиям допуска, от него и будем плясать. Предыдущие, мягко сказать, для нас некорректные»

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

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