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Замнее восхождение на Эльбрус в феврале 2022 ч. 2

Замнее восхождение на Эльбрус в феврале 2022 ч. 2

Один? Весь поздний вечер и часть ночи, под ужасающие завывания ветра для защиты стенками бочек, я Думал над тем, что мне придется в таких сложных погодных условиях (снеговой покров достиг максимум за зиму) подниматься одному и, право слово, эта мысль меня не особенно радовала конечно, люблю ходить в походы в одиночку и совершать соло-восхождения - так, всегда, проще - но протаптывать себе тропу в полутораметровом снегу на леднике.

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