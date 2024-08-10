БРИКС против SWIFT – уйти и не вернуться Тегеран 2024Итак, страны БРИКС неожиданно оперативно взялись за перевод взаимных расчётов на национальные валюты.
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БРИКС против SWIFT – уйти и не вернуться Тегеран 2024Итак, страны БРИКС неожиданно оперативно взялись за перевод взаимных расчётов на национальные валюты.
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