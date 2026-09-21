Семьдесят тысяч за фиктивный брак: размышления о рисках и упущенных возможностях

Иногда случайный разговор способен перевернуть привычную картину мира. Однажды, в период работы в крупной организации, судьба свела меня с коллегой — девушкой из Киргизии, чья внешность напоминала скорее о подиумах, чем о будничной офисной рутине.
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