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Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией

Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Президент Казахстана прислал в Россию Министра транспорта Марата Карабаева.

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Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
Слежу за нашими среднеазиатами и поняла, кто есть Токаев. Хитрый лис и понимает, что без нас его самостоятельной стране копец.
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