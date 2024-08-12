Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Президент Казахстана прислал в Россию Министра транспорта Марата Карабаева.
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