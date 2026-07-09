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Аргументы и Факты

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Страшный сюрприз США и Израилю: Иран принял новый план войны

Страшный сюрприз США и Израилю: Иран принял новый план войны

Постоянный обмен ударами между Ираном и США неизбежно перерастёт в полномасштабный конфликт, а конечной целью Вашингтона является утверждение Израиля в качестве главного гегемона в регионе Персидского залива.

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