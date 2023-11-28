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Без лишних обследований: где искать доказательную медицину в Петербурге

Без лишних обследований: где искать доказательную медицину в Петербурге

Клиника на Чкаловском проспекте, 50 включает в себя: отделение детской стоматологии Atribeaute Kids, где детям лечат зубки бережно и в комфортной для них обстановке; отделение эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врачи которой даже в очень сложных случаях помогают обрести естественную красоту улыбки; отделение доказательной медицины Atribeaute MED для пациентов всех возрастов: здесь принимают педиатры и терапевты, а также узкие специалисты.

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