Без лишних обследований: где искать доказательную медицину в Петербурге

Клиника на Чкаловском проспекте, 50 включает в себя: отделение детской стоматологии Atribeaute Kids, где детям лечат зубки бережно и в комфортной для них обстановке; отделение эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врачи которой даже в очень сложных случаях помогают обрести естественную красоту улыбки; отделение доказательной медицины Atribeaute MED для пациентов всех возрастов: здесь принимают педиатры и терапевты, а также узкие специалисты.