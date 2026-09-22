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На экране — бандиты и вышибалы, дома — заботливые мужья: восемь суровых актёров и их жёны

На экране — бандиты и вышибалы, дома — заботливые мужья: восемь суровых актёров и их жёны

На экране они — бандиты, вышибалы, авторитеты и начальники с ледяным взглядом. Характерная, порой пугающая внешность годами держит этих актёров в одном амплуа, и зрители нередко переносят их героев на них самих.

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