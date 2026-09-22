На экране — бандиты и вышибалы, дома — заботливые мужья: восемь суровых актёров и их жёны

На экране они — бандиты, вышибалы, авторитеты и начальники с ледяным взглядом. Характерная, порой пугающая внешность годами держит этих актёров в одном амплуа, и зрители нередко переносят их героев на них самих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Сибель Ташчиоглу:...
- ЕЛ «Меня называли ур...
- Не всегда Мальдив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым