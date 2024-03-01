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Военное обозрение

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Экс-премьер Италии назвал позором решение ЕС о закупке вооружений для собственных армий и Украины за пределами Европы

Экс-премьер Италии назвал позором решение ЕС о закупке вооружений для собственных армий и Украины за пределами Европы

Бывший премьер-министр Италии возмутился, что на миллиарды евро налогоплательщиков стран Евросоюза будут создаваться рабочие места в Южной Корее и США, а не в Европе.

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