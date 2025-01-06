Байден грубо высказался в адрес журналистов в Белом доме

Президент США Джо Байден допустил резкое высказывание в адрес журналистов. Его слова приводит ТАСС. Во время общения с журналистами, глава Белого дома обвинил избранного президента Дональда Трампа в том, что тот повлиял на республиканцев в Конгрессе с целью не дать хода согласованному действующей администрацией законопроекту об ужесточении мер контроля на южной границе США.