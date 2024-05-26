Үлем хәлендәге кешеләрнең соңгы сүзләре нинди? https://intertat.tatar/news/medicina-xezmatkarlare-keselarnen-ular-aldynnan-nindi-suzlar-aituen-soilagan.
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Үлем хәлендәге кешеләрнең соңгы сүзләре нинди? https://intertat.tatar/news/medicina-xezmatkarlare-keselarnen-ular-aldynnan-nindi-suzlar-aituen-soilagan.