Координаторы поддерживающего Российскую Федерацию подпольного движения информируют о том, что получившие ранения боевики Вооружённых сил Украины сгнивают в расположенных на Харьковском участке линии боевого соприкосновения медпунктах.
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