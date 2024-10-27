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Подполье: Бойцы ВСУ «гниют заживо» в медпунктах Харьковской области

Подполье: Бойцы ВСУ «гниют заживо» в медпунктах Харьковской области

Координаторы поддерживающего Российскую Федерацию подпольного движения информируют о том, что получившие ранения боевики Вооружённых сил Украины сгнивают в расположенных на Харьковском участке линии боевого соприкосновения медпунктах.

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