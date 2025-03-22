ТАСС: Shaman представит Россию на «Интервидении»

Конкурс пройдет в сентябре в Москве и ПодмосковьеПевец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», пишет ТАСС со ссылкой на источник.
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