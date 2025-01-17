Не мог даже пересечь комнату: печальные последние месяцы Дэвида Линча

Последние годы режиссер не покидал свой дом. Дэвид Линч LEGION-MEDIAМиллионы фанатов одного из самых ярких и необычных режиссеров нашего времени — Дэвида Линча — скорбят о его кончине, о которой стало известно вчера.
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