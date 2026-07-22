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Регионы России

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Трамп не отказывается от конфронтации с Ираном перед выборами в Конгресс

Трамп не отказывается от конфронтации с Ираном перед выборами в Конгресс

Президент США Дональд Трамп демонстрирует готовность продолжать конфликт с Ираном, несмотря на возможные негативные последствия для позиций Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс.

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