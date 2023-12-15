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Комитет по благоустройству лишил инвалидов парковки на Петроградке

Комитет по благоустройству лишил инвалидов парковки на Петроградке

Петербург завалило снегом. Коммунальные службы не справляются со стихийным бедствием, которое портит жизнь петербуржцам каждый год.

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