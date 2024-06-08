Швыдкой: звезды после «голой вечеринки» должны понимать, какие наряды оскорбляют

На ПМЭФ специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что артисты сами должны выбирать дресс-код на выступлениях, но при этом должны чувствовать настроение в обществе, особенно после скандальной «голой вечеринки».
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