Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Дырявые считают себя  сверхчеловеками.  Как интересно .В Минюсте сообщил...
  • Eduard
    Так отправьте самого Шольца!Шольц исключил от...
  • Eduard
    Ничего атомное оружие уже применяли,мир не очень скрипел!Разведчик ВС США ...

Швыдкой: звезды после «голой вечеринки» должны понимать, какие наряды оскорбляют

Швыдкой: звезды после «голой вечеринки» должны понимать, какие наряды оскорбляют

На ПМЭФ специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что артисты сами должны выбирать дресс-код на выступлениях, но при этом должны чувствовать настроение в обществе, особенно после скандальной «голой вечеринки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх