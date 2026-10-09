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Соцфонд: выписка о будущей пенсии приходит автоматически

Соцфонд: выписка о будущей пенсии приходит автоматически

Выписка с данными о будущей пенсии автоматически поступает на «Госуслуги» мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет.

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