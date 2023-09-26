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Гилавоги перешел в Майнц. Экс-опорника «Вольфсбурга» хотел подписать «Локомотив»

Гилавоги перешел в Майнц. Экс-опорника «Вольфсбурга» хотел подписать «Локомотив»

33-летний опорник подписал с клубом Бундеслиги контракт до 30 июня 2024 года. Последним клубом француза был «Вольфсбург», за который он играл с 2014 по 2023 год.

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