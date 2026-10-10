Русских парней поймали на шариатский фейс-контроль в больнице. Что за изощрённое издевательство? Попытка снискать блогерскую славу обернулась для офтальмолога Сулеймана из Санкт-Петербурга полным фиаско: он прославился, но не с лучшей стороны.
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