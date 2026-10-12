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RT Russia

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В European Aquatics заявили, что российские спортсмены будут выступать на ЧЕ с флагом и гимном

В European Aquatics заявили, что российские спортсмены будут выступать на ЧЕ с флагом и гимном

Президент European Aquatics Антонио Силва высказался о выступлении российских спортсменов на соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном.

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