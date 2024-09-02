В СК назвали основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России заявило, что техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются как основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке.
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