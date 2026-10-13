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Песков заявил об обсуждении кабмином темы последствий атак на объекты «Яндекса»

Песков заявил об обсуждении кабмином темы последствий атак на объекты «Яндекса»

Вопрос устранения последствий атак на объекты «Яндекса» обсуждается в правительстве, компания также экстренно принимает меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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