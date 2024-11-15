Лариса Луппиан: «Чувствую ответственность перед городом»

Народная артистка России, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета стала героем нового выпуска видеопроекта «Культурный дневник» - Лариса Регинальдовна, что для вас значит Театр имени Ленсовета? - Это самое важное место в моей жизни после дома.