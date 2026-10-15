Саммит между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Европейским союзом, запланированный на 24 октября в Эр-Рияде, был отложен.
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