Льюис Хэмилтон: «С началом квалификации поведение машины внезапно изменилось, мы ожидали большего»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при США, отметив, что ожидал от команды большего, чем 5-е место и отставание в 0,5 секунды от времени поула.
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