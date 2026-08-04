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Консультации по мерам поддержки для фермеров пройдут на «Дне поля» в Дмитрове

Консультации по мерам поддержки для фермеров пройдут на «Дне поля» в Дмитрове

7 августа в деревне Бунятино Дмитровского округа состоится «День поля Московской области». В рамках мероприятия фермеры и сельхозпроизводители смогут получить бесплатные консультации по мерам государственной поддержки, механизмах получения земельных участков на льготных условиях и ведения хозяйства.

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