Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что не будет вводить режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков в ходе акций 17 октября.
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