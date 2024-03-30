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Никогда еще не пробовал такой вкусной капусты… Крутой рецепт! Теперь готовлю только так!

Тушеная капуста — популярное полезное и аппетитное блюдо. Один из главных секретов, благодаря которым оно получается необычайно вкусным, — достаточное количество животного или растительного жира плюс правильный баланс специй, дающих аромат и остроту.

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