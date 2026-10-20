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После отчисления форварда Пита Нэнса (26 лет, 206 см) со стандартного контракта несколькими днями ранее, « Милуоки » вернул игрока, объявив, что с ним было подписано двустороннее соглашение.