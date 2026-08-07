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«Ак Барс» может подписать Гусева. Клуб претендует на 34-летнего экс-форварда «Динамо»

« Ак Барс » претендует на 34-летнего нападающего Никиту Гусева . Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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