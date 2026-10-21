Курение в своей квартире не запрещено законом, но если вредная привычка мешает жить соседям, которые чувствуют запах и дым за стенкой, то может последовать судебный иск.
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