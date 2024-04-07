Филипп Киркоров. Фото: dzen.ruНа премьере шоу Taboo в театре-кабаре Crave в Москве собрались знаменитости российского шоу-бизнеса, а также потенциальные “жертвы” отмены, среди которых были замечены Филипп Киркоров, Агата Муцениеце и Сергей Бурунов.
СМИ сообщили о присутствии Киркорова, Бурунова и Муцениеце на «бале сатаны» Taboo
Комментарии
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Людмила Абрамова
ничего удивительного..вот такая у России элитка))) все по фиг и пост , теракты, СВО, потопы...на все плевать..мракобесия одна! мне как коренной москвичке стыдно, что Москва стала городом пороков((( минкульт отсутствует, да и оч. удивительно почему Н. Михалков молчит про этот шедевр в кабаре во время поста , дочери разве не поделились впечатлением от увиденного...Богомолов отдыхает со своими шедеврами!
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11 час.
Николай Николаевич
Всё таки анализировать прочитанное не умеем. Увидим морковку и давай надрываться. А вопрос ведь не в Киркорове. Вопрос в тех,кто это организовал. Кстати,организаторы голой вечеринки тоже остались в стороне. И вот пока организаторов клубнички за шкирку на свет не вытащат,так и будут повторяться все эти перформансы.
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7 час.
Людмила Абрамова
я про Киркорова не писала
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7 час.
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