СМИ сообщили о присутствии Киркорова, Бурунова и Муцениеце на «бале сатаны» Taboo

Людмила Абрамова ничего удивительного..вот такая у России элитка))) все по фиг и пост , теракты, СВО, потопы...на все плевать..мракобесия одна! мне как коренной москвичке стыдно, что Москва стала городом пороков((( минкульт отсутствует, да и оч. удивительно почему Н. Михалков молчит про этот шедевр в кабаре во время поста , дочери разве не поделились впечатлением от увиденного...Богомолов отдыхает со своими шедеврами!

Николай Николаевич Всё таки анализировать прочитанное не умеем. Увидим морковку и давай надрываться. А вопрос ведь не в Киркорове. Вопрос в тех,кто это организовал. Кстати,организаторы голой вечеринки тоже остались в стороне. И вот пока организаторов клубнички за шкирку на свет не вытащат,так и будут повторяться все эти перформансы.